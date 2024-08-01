Молдова поднимет «Огненный щит»

Молдавские, румынские и американские военные проведут совместные учения Scutul de foc-2024 («Огненный щит»-2024) на полигонах Молдовы, сообщило Минобороны Республики.

«Учения направлены на развитие оперативных возможностей и повышение оперативной совместимости участвующего личного состава», - говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве добавили, что в учениях будут задействованы военно-технические подразделения и артиллерийские системы Национальной армии. Учения будут проходить в соответствии с планом подготовки национальной армии на текущий год и продлятся в период с 5 по 23 августа.