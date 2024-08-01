Израильтянам посоветовали готовиться

Гражданам Израиля разослали инструкции на случай начала полномасштабного военного конфликта, сообщает CNN.

«Жители должны быть готовы к отключениям электроэнергии, которые могут продлиться несколько дней. Они также должны быть готовы оставаться в бомбоубежищах в течение нескольких дней», — сообщается в упомянутом документе. Власти, как сообщается, отметили, что люди должны быть готовы добраться до бомбоубежищ за 90 секунд.

Супермаркеты, тем временем, сообщают о резком скачке продаж товаров первой необходимости. В частности, сеть супермаркетов Victory сообщила, что продажи некоторых товаров выросли на 30%: люди скупают консервы, крупы, макароны, туалетную бумагу, замороженное мясо, бутилированную воду и салфетки.