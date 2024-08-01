США разрешили операции с Мосбиржей

США разрешили операции с Московской биржей, Национальным расчетным депозитарием и Национальным клиринговым центром до 12 октября. Об этом сообщает американское Министерство финансов.

Таким образом, Управлением по контролю за иностранными активами (Office of Foreign Assets Control, OFAC) была продлена лицензия на сворачивание всех операций с российскими структурами, выданная до 13 августа 2024 года.

В июне Национальный клиринговый центр (НКЦ), входящий в группу Московской биржи, вернул участникам торгов и их клиентам евро и доллары США, заблокированные ранее из-за введенных санкций.

Министерство финансов США расширило санкционные списки в отношении России 12 июня, включив в них и Московскую биржу. С13 июня Мосбиржа прекратила торги долларом и евро.