Фархад Мамедов, автор haqqin.az 18:41

После двухлетнего перерыва Турция и Армения возобновили переговоры, направленные на нормализацию отношений на уровне специальных представителей. Вслед за этим официальная Анкара в очередной раз назвала условие для открытия границ с соседом. Министр иностранных дел Хакан Фидан сообщил, что данный вопрос зависит от хода мирных переговоров между Баку и Ереваном. Таким образом, Турция уже не в первый раз повторила, что конкретные шаги по нормализации отношений с Арменией зависят от подписания мирного договора между Баку и Ереваном. Это означает, что ранее достигнутое символическое соглашение между специальными представителями Турции и Армении об открытии границ для граждан третьих стран с дипломатическими паспортами пока что не будет реализовано.

Другими словами, Турция координирует процесс нормализации отношений с Арменией, согласовывая свои действия с Азербайджаном, и не рассматривает его в отдельности от мирных переговоров между Ереваном и Баку. В данной ситуации возобновление переговоров между специальными представителями вовсе не означает, что Турция готова предпринять какой-либо конкретный шаг, пусть даже символический, направленный на уменьшение напряженности в отношениях с Арменией. Напомним, что после переговоров на пограничном переходе «Алиджан», который был заново отстроен армянской стороной и приведен в состояние готовности к эксплуатации, спецпредставитель Турции Сердар Кылыч заявил, что встреча с его армянским коллегой Рубеном Рубиняном прошла позитивно. Рубинян пошел еще дальше и отметил, что у него состоялись «хорошие переговоры» с турецким коллегой. Однако это, судя по всему, не означает, что в ближайшее время будут предпринятые какие-то конкретные действия. Кроме того, МИД Турции подчеркнул, что стороны остаются верными ранее достигнутым соглашениям и договорились также начать технические оценки для восстановления функционирования железнодорожного пограничного перехода «Акьяка» между двумя странами. Однако в заявлении подчеркивается, что восстановление работы этого железнодорожного перехода также будет зависеть от развития общих процессов в регионе.

Нормализация отношений с Арменией и открытие границ на первый взгляд кажутся выгодными для Турции с точки зрения повышения ее влияния и роли на Южном Кавказе. Однако подобный шаг, предпринятый до подписания мира с Азербайджаном, поспособствовал бы укреплению позиций Еревана, а также стимулировал его более уверенное поведение на переговорах с Баку. В Анкаре, безусловно, учитывают эти риски, а потому, продолжая процесс нормализации отношений с Ереваном, одновременно четко дают понять, что без подписания мирного договора между Азербайджаном и Арменией ни о каких открытых границах Еревану говорить не приходится. Следует отметить, что нормализация отношений с Турцией и открытие границ в настоящее время имеют жизненно важное значение для Армении, стремящейся уменьшить экономическую зависимость от России. Поэтому Ереван мобилизовал свои дипломатические возможности для достижения прогресса в процессе нормализации отношений с западным соседом. Тем не менее, Анкара вновь продемонстрировала, что стоит на стороне братского государства и не предпримет никаких шагов, которые могли бы нанести ущерб интересам Азербайджана. В армянском экспертном кругу также уверены, что Турция не откроет границ с Арменией до достижения мира между Баку и Ереваном. В частности, политолог Тигран Григорян позитивно оценивает тот факт, что стороны встретились после двухлетнего перерыва, однако не торопится делать оптимистичных выводов.

«Я думаю, что всё же идет имитация процесса. Предыдущие соглашения еще не реализованы, а вы договариваетесь о каких-то новых технических соглашениях, и из этого становится понятно, что никакого серьезного прогресса в содержательном плане не произошло», - сказал Григорян. Он напомнил, что и со стороны Турции, и со стороны Азербайджана есть условие: заключение мирного соглашения. «Очевидно, что до тех пор, пока не будет серьезного прогресса в армяно-азербайджанском мирном процессе, трудно ожидать каких-либо существенных результатов в плане армяно-турецкого урегулирования», — заключил политолог. Тюрколог Нелли Минасян также убеждена, что Турция пока что не собирается урегулировать отношения, иначе она бы выполнила договоренности последних двух лет.