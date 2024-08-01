Трамп заявил о госперевороте в США

Действующего президента США Джо Байдена «отстранили от выборов в результате переворота» внутри Демократической партии. Об этом заявил бывший американский лидер Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.

«Это был переворот для свержения президента, подумайте. У него было 14 млн голосов (в ходе праймериз), он проводил кампанию год, выиграл ее, а они его выкинули. Они сказали, либо сейчас уходи, либо мы сделаем это сложным путем», - рассказал политик.

Трамп также добавил, что он невысокого мнения о новом кандидате в президенты Камале Харрис. По его словам, «из нее пытаются сделать Маргарет Тэтчер», однако она некомпетентна.