Ложная информация о взрыве в посольстве Израиля в Индии

Ряд зарубежных СМИ сообщили о взрыве, якобы прогремевшем в посольстве Израиля в Нью-Дели. Позже стало известно, что взрыв произошел в районе, где расположена израильская дипмиссия, но никак с ней не связан.

«Взрыв, прозвучавший неподалеку от посольства Израиля в Индии, не связан с деятельностью против страны. Посольство в любом случае закрыто в эти часы», - сообщили позже израильские СМИ.