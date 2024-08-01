Успехи Киева, который наносит глубокие удары по российским тылам, объясняются тем, что противовоздушная оборона РФ сильно ослаблена, считает Джордж Баррос, эксперт по России из Института изучения войны. Он отмечает, что украинские беспилотники беспрепятственно проникают сквозь линии, где российские ПВО должны были их остановить: «Мы видели множество случаев, когда украинцы проникали сквозь российские ПВО», - отмечает Баррос.

Эти средства ПВО были грозными противниками для Украины, пишет издание, но, по словам военного эксперта, то, что оборона России была «растянута», дало Украине новые возможности, и, начиная с весны 2024 года, ВСУ смогли начать очень целенаправленно уничтожать российскую оборону.

Многие российские системы ПВО были повреждены и уничтожены Украиной, а теперь она нацелилась на некоторые системы обороны, до которых раньше не могла добраться. В качестве примера он привел прилёты БПЛА в Татарстане в апреле, где, по мнению экспертов, использовался легкий самолет, переоборудованный для дистанционного управления:

«Этот инцидент был очень показательным и свидетельствует о том, что русские, вероятно, расположили свои средства ПВО таким образом, что у них есть хорошее покрытие на ближайшем театре вокруг Украины. Но за пределами этого театра у них его нет.

Украина уничтожила множество российских систем ПВО, особенно в Крыму. В сочетании с более мощной авиацией - такой, как западные F-16, - успехи ВСУ могут возрасти», - резюмирует Business Insider.