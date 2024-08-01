Суд над Кочаряном прервался из-за электричества

Заседание суда по делу депутата от фракции «Айастан» Левона Кочаряна и секретаря Федерации троеборья Армении Сергея Асатурова в суде общей юрисдикции Еревана под председательством судьи Карена Фархояна сегодня, 2 августа, было прервано из-за отключения электричества в здании суда. Отметим, что суд приступил к изучению доказательств и в зале изучали видеоматериалы.

Напомним, что Левон Кочарян был задержан во время акции оппозиции в Ереване 22 сентября прошлого года, позже ему было предъявлено обвинение в применении насилия в отношении полицейского.

Адвокаты Левона Кочаряна утверждают, что их подзащитный не совершал никаких противоправных действий, и что это политическое преследование в его отношении.