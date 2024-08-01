Венгрия разозлилась на Хорватию

Правительство Венгрии отклонило предложение Хорватии воспользоваться ее трубопроводом в качестве альтернативы импорту нефти из России. Евросоюз требует от Венгрии и Словакии как можно быстрее найти замену нефти из России, но Будапешт не предпринимает для этого никаких шагов.

В среду премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович направил в Еврокомиссию (ЕК) письмо, сообщив о «недозагруженности нефтепровода, который проходит через страну, начинаясь на побережье Адриатического моря. Инфраструктура для импорта нефти превосходит потребности Хорватии и может обеспечить страны, не имеющие выхода к морю, достаточным количеством сырья, которое может «сократить или полностью ликвидировать их зависимость от российской нефти», говорится в письме, с которым ознакомилась Financial Times.

Мощность нефтепровода Adria составляет 14,3 млн тонн в год. Сейчас Хорватия закупает 2 млн тонн, Сербия – 3,3 млн, а у венгерской MOL есть контракт на 2,2 млн до конца 2024 г. Таким образом, незагруженными остаются мощности на 6,8 млн тонн.

Предложение Пленковича встретило яростный ответ министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто. Он написал в Facebook, что оно является частью согласованной с ЕК атаки на Будапешт. Сийярто обвинил Хорватию в том, что она «не является надежной транзитной страной», с начала войны в Украине повысила плату за транзит до уровня, в пять раз превышающего среднерыночный, не инвестирует в расширение мощностей и не дает MOL заключать долгосрочные контракты (хотя именно это и предложил сделать Пленкович).

«Приостановка поставок с востока сделает Венгрию и Словакию полностью зависимой от ненадежной транзитной страны», - сказал венгерский министр.

Венгрия вместе со Словакией и Чехией получили разрешение от ЕС продолжать закупать российскую нефть, несмотря на введенное в союзе эмбарго. У них не было возможности быстро заменить ее поставками из других источников, но они должны это сделать в ближайшие годы.

В последние недели Венгрия ведет споры с ЕК и Украиной, которая ввела санкции против «Лукойла». В Будапеште заявили, что из-за этого Венгрия стала получать меньше нефти по трубопроводу «Дружба».