Фархад Мамедов, автор haqqin.az 20:27

Российские войска близки к захвату еще одного стратегически важного города на востоке Украины. Последние данные из западных, украинских и российских источников показывают, что вокруг города Покровск в Донецкой области складывается драматическая ситуация. Русские медленно, но неуклонно продвигаются в направлении города, что связано с нехваткой живой силы, оружия и военной техники у украинских бригад.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец отметил, что украинские бойцы на покровском направлении уступают россиянам в вооружении и экипировке, поэтому пока не в состоянии замедлить продвижение российских войск. Задержки с предоставлением западной и особенно американской военной помощи привели к задержкам с оснащением вновь созданных украинских подразделений и переоснащением тех, что уже воевали. На покровском направлении русские пытаются достичь ограниченного тактического окружения украинских сил к востоку от трассы Т0511 (О0544) Очеретино-Гродовка-Мирноград. Геолокационные кадры, опубликованные 1 августа, свидетельствуют, что российские войска продвинулись дальше в пределах Веселого в направлении дороги Т0511, при этом самое отдаленное подтвержденное российское продвижение находится примерно в 3,5 километрах от окраин Гродовки. По словам Машовца, недавнее продвижение российских войск в районе на юго-восток от дороги О0544 - это тактическое проникновение вглубь украинских позиций. Оккупанты за последние недели продвинулись на 6,5 километров вглубь и на 7,5 километров в ширину от Сокол до Сергеевки, пересекая реки Волчья и Казенный Торец.

Российские войска близки к достижению оперативно значимого прорыва на покровском направлении до конца августа. Однако нынешние темпы российского тактического продвижения в направлении Покровска, вероятно, не будут продолжаться бесконечно долго, поскольку российские войска приближаются к линии более крупных и более урбанизированных населенных пунктов. Сейчас россияне сосредоточены на достижении тактического прорыва в районе населенных пунктов Желанное и Новогродовка. Центральная группировка российских войск, похоже, быстрее передислоцирует и развертывает силы между различными секторами своей недавно расширенной зоны ответственности в Донецкой области, чем это было раньше на большей части театра военных действий. Возможно, российские войска из центральной группировки войск создали более гибкую структуру командования и управления и быстрее реагируют на потенциальную тактическую уязвимость Украины, чем другие российские группировки сил в Украине. Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что оккупанты сосредотачивают усилия на покровском направлении, бросая в бой самые опытные штурмовые подразделения. Кроме того, жесткие бои продолжаются на подступах к Часову Яру.

«По всем направлениям наступления противника продолжаются боевые действия различной интенсивности. Кое-где, ценой больших потерь, враг имеет незначительный успех. Во время активных боевых действий тактические позиции войск могут меняться несколько раз в течение суток. По состоянию на сейчас существенных изменений не произошло», — сказал Сырский. Возможность скорого захвата города Покровск подтверждают и бойцы батальона «Айдар» украинской армии. Они назвали ситуацию «апокалипсисом» для Вооруженных сил Украины. «Сегодня апокалипсис. Тьма русских прет во все лесополки, жгут много нашей техники — среди них «Брэдли», танки, легковые автомобили», пишет боец «Айдара». По данным на 2 августа, российские войска выбили украинскую армию из села Тимофеевка и продвигаются в направлении Ивановки. Взятие села Тимофеевка открывает прямую дорогу к стратегически важному шоссе Покровск-Константиновка. Это одна из основных логистических артерий украинской армии. В настоящий момент до этого шоссе по прямой российской армии остается всего шесть километров. Российская армия также приближается к городу Торецк в Донецкой области, и по последним данным, основные логистические маршруты украинских войск в этом городе могут быть скоро захвачены. Российские войска продвигаются на всех других направлениях фронта, за исключением харьковского. Как сообщает Polskie Radio, ситуация на линии фронта на Донбассе с каждым днем становится все хуже для ВСУ. Российская армия продолжает уверенное наступление, находясь в шаге от освобождения Покровска. Радио цитирует польского военного волонтера Рафала Рошкевича, который поставляет вооружение ВСУ: он говорит, что россияне имеют абсолютное преимущество в личном составе, тяжелом вооружении и боеприпасах.

Стратегической задачей российской армии является освобождение крупных городов Донбасса, в первую очередь Торецка и Константиновки, а в дальнейшем Краматорска и Славянска, путь на который открывает наступление на Часов Яр. Рошкевич считает, что Часов Яр может пасть в течение «нескольких дней». Падение города для украинцев может означать колоссальные трудности в снабжении своих войск в Донбассе, пишет Polskie Radio. Город расположен на холмах и позволяет контролировать артиллерийский огонь по довольно большой площади. Именно огонь из Часова Яра позволил украинцам организовать 9-месячную оборону расположенного восточнее Бахмута. На данный момент российская армия стремится занять эти стратегические позиции на возвышенностях, сделав положение украинских подразделений критическим. По словам Рошкевича, на всех направлениях фронта подразделения ВСУ крайне истощены. Моральный дух украинских войск упал, солдаты больше не верят власти. «Солдаты чувствуют себя преданными, брошенными», цитирует Polskie Radio Рафала Рошкевича. Чтобы предотвратить тактико-оперативный кризис командование, ВСУ попытается перебросить на самые сложные участки фронта новые тактические соединения. Без серьезного усиления фронта на Авдеевско-Покровском и Торецком участках можно ожидать дальнейшего вынужденного отступления украинских бригад, пишет Polskie Radio. А, следовательно, фронт будет медленно сдвигаться в сторону Покровска и Торецка. Как отмечает военный обозреватель BBC Илья Абишев, в целом нынешняя военная ситуация напоминает лето 2022 года, когда российская армия давила на центральном участке фронта в Донбассе, а украинская стачивала наступающие российские части ценой потери территорий. Такая стратегия позволила командованию ВСУ накопить резервы для последующих удачных контрнаступательных операций.