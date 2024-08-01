Кара-Мурза о ситуации в России

В России очень много людей, которые выступают против войны в Украине, заявил обменянный в рамках сделки России и Запада политик Владимир Кара-Мурза.

«Не верьте лжи, которую распространяет кремлевская пропаганда. Это может прозвучать смешно и забавно, но те два с лишним года, что я провел в путинской тюрьме, очень укрепили мою веру в наших людей, потому что я получил пачку писем со словами поддержки, не скрывая свое имя», - сказал Кара-Мурза.

Он подчеркнул, что «не стоит путать путинский режим и Россию».