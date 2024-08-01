Эльяс Шафиев, собкор 21:26

Иранские СМИ, близкие к руководству Корпуса исламской революции, решительно отвергли публикацию New York Times, утверждающую, что лидер ХАМАС Исмаил Хания был убит взрывным устройством, заложенным в его комнате.

Ссылаясь на свидетельства пяти своих источников на Ближнем Востоке, New York Times пишет, что бомба в гостевом доме Корпуса стражей исламской революции, расположенном на территории комплекса Нешат в Тегеране, была заложена еще два месяца назад. «Эта ложь распространяется в то время, как результаты расследования экспертов четко указывают: в Ханию попал снаряд, - говорится в сообщении иранского информационного агентства Fars. - При этом нельзя исключить причастность сионистского режима к этому преступлению». Американское издание пишет, что взрыв, произошедший около двух часов ночи по тегеранскому времени, был инициирован дистанционно и нанес значительный ущерб зданию, выбив стекла и частично обрушив внешнюю стену. Отметим, что способ убийства Исмаила Хании, прилетевшего в Тегеран для участия в церемонии инаугурации президента ИРИ Масуда Пезешкиана, продолжает оставаться предметом многочисленных споров. Ранее большинство наблюдателей считали, что Хания был убит высокоточной ракетой, поразившей именно ту комнату гостевого дома КСИР, в которой спал политический лидер ХАМАС.

Этой же точки зрения придерживаются и государственные СМИ Ирана, утверждающие, что спальня Хании могла быть атакована либо беспилотником, либо высокоточной ракетой. Еще одна теория, выдвинутая прессой Исламской Республики, предполагает, что на мобильном телефоне Хании была установлена шпионская программа, позволившая отслеживать его местонахождение, что в конечном счете и привело к убийству лидера ХАМАС. Что же касается официальных лиц Ирана, то они воздерживаются от комментариев, связанных с обстоятельствами гибели Исмаила Хании, который с 2017 года был ключевым связующим звеном между Исламской Республикой и руководством ХАМАС. Тем не менее, некоторые официальные лица уже признали неспособность Ирана защитить высокопоставленного гостя, что свидетельствует о серьезных нарушениях в обеспечении системы национальной безопасности. По словам трех иранских чиновников, согласившихся на условиях анонимности побеседовать с корреспондентом New York Times, убийство лидера ХАМАС «стало катастрофическим провалом служб разведки и безопасности Ирана и огромным позором Корпуса стражей исламской революции, использующего свой комплекс для строго секретных встреч и размещения таких высокопоставленных гостей, как Исмаил Хания». Консервативная иранская газета Jomhouri-e Eslami также раскритиковала силы безопасности за неспособность ликвидировать в своих рядах «кротов». При этом основной акцент в публикации сделан не на организацию эффективной борьбы с врагами Исламской Республики, а на необходимость «отомстить», а также осуществить «комплексную чистку органов разведки и безопасности» для предотвращения подобных убийств.