Самолет Стамбул-Самарканд внезапно приземлился в Баку

Капитан воздушного судна авиакомпании Uzbekistan Airways, выполнявшего рейс Стамбул-Самарканд, запросил вынужденную посадку в Международном аэропорту Гейдар Алиев. Причиной этому стало резкое ухудшение состояния здоровья одного из пассажиров.

Все службы аэропорта были приведены в состояние полной готовности для оперативного реагирования на ситуацию.

Самолет Airbus A320 успешно приземлился в Бакинском аэропорту в 18:45 по местному времени. Пассажиру была немедленно оказана первая помощь. После улучшения состояния здоровья и с его согласия, пассажир продолжил путешествие до конечного пункта назначения.

Самолет вылетел из Баку в Самарканд в 21:07 по местному времени.