Байден предупредил: Помощи не жди

Президент США Джо Байден в недавнем разговоре с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху предупредил его, что Израиль рискует остаться без американской помощи в случае очередного шага к эскалации на Ближнем Востоке, сообщает портал Axios со ссылкой на американских чиновников.

Кроме того, американский лидер также выразил недовольство тем, что Израиль пошел на убийство в Тегеране главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании спустя неделю после встречи в Белом доме, где Байден и Нетаньяху обсуждали усилия по освобождению заложников и прекращению огня.

"Байден сказал Нетаньяху, что США помогут Израилю отразить иранскую атаку, но после этого он ожидает, что дальнейшей эскалации со стороны Израиля не будет", - подчеркивает издание.

Ранее Белый дом сообщил, что Байден в разговоре с Нетаньяху обсудил возможность дополнительных "оборонительных военных развертываний" США на Ближнем Востоке для поддержки Израиля. Позднее газета New York Times со ссылкой на источники сообщила, что США отправят на Ближний Восток дополнительное число боевых самолетов.