Зеленский назвал главную потребность Украины

Главная потребность Украины – закончить войну как можно быстрее, заявил президент страны Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

«Докладывали МИД и международники Офиса (президента Украины) относительно наших особых внешнеполитических возможностей, – это возможности как минимум держать Украину в фокусе мирового внимания, увеличивать поддержку, оказывать эффективную защиту украинских потребностей и главной потребности – как можно быстрее и справедливо закончить эту войну», – сказал Зеленский.

Ранее украинский лидер заявлял, что не намерен без согласия народа идти на уступку территории страны в рамках возможного мирного урегулирования войны с Россией.

«Вы должны понимать, что любой вопрос, касающийся территориальной целостности Украины, не может быть решен одним президентом, одним человеком или всеми президентами мира без участия украинского народа», - сказал тогда Зеленский.