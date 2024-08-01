У Эрдогана обрушились с критикой на главу МИД Израиля

Глава Управления коммуникаций Администрации президента Турции Фахреттин Алтун обратился к израильскому министру иностранных дел Исраэлю Кацу.

Он раскритиковал высказывания Каца в адрес президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. «Мы будем продолжать поддерживать его еще больше и стоять за него еще решительнее», - написал Алтун в соцсети Х.

«Нашему президенту и нашей стране нечему учиться у таких кровавых геноцидных убийц, как вы! За массовые убийства наших палестинских братьев и сестер и позорный геноцид, который вы совершили, однажды придется ответить», - заявил он.