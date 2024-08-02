Украина готовится уничтожить Крымский мост

Крымский мост может быть разрушен в ближайшие несколько месяцев, подготовка к уничтожению продолжается, заявил начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов.

«Все работают и над дальними ударами, и над этим (уничтожением Керченского моста – ред.). Это все нуждается, скажем так, в комплексном решении. Работа идет», – сообщил Буданов в эфире телемарафона.

Отвечая на вопрос, будет ли в ближайшие несколько месяцев разрушен Крымский мост, глава украинской разведки ответил: «Шансы есть».