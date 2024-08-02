Спасшийся из российской тюрьмы Гершкович попросил интервью у Путина

Журналист российского бюро The Wall Street Journal Эван Гершкович, освобожденный 1 августа в рамках обмена заключенными, попросил об интервью у Владимира Путина, который фактически взял его в заложники, чтобы вернуть в Россию киллера из ФСБ Вадима Красикова. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков не исключил возможности их встречи.

Перед тем, как увезти Гершковича на обмен, ему дали подписать необходимые бумаги, сообщила WSJ в статье о том, как готовилось освобождение журналиста. 19 июля его приговорили к 16 годам тюрьмы за шпионаж.

В тюрьме журналист должен был написать просьбу о помиловании, адресованную Путину.

В бланке есть поле, которое заключенный может заполнить по желанию. Гершкович спросил, не согласится ли Путин после освобождения журналиста дать ему интервью.

Кремль рассмотрит запрос на интервью, если такой поступит, заявил в пятницу пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков: «Поступит такая заявка - будем рассматривать. Если президент посчитает необходимым дать интервью зарубежным СМИ, он это сделает».

С начала вторжения России в Украину и введения санкций единственным западным журналистом, взявшим интервью у Путина, был бывший ведущий Fox News Такер Карлсон.