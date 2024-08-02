Украинцам советуют не ехать в Израиль и Ливан

Министерство иностранных дел Украины советует гражданам воздержаться от поездок в Израиль и Ливан из-за ухудшения ситуации с безопасностью на Ближнем Востоке. Также ведомство дало рекомендации гражданам, которые уже находятся в этих странах.

«МИД рекомендует гражданам воздержаться от любых поездок в Израиль до стабилизации обстановки. Тех, кто уже находится в Израиле, призываем придерживаться обновленных рекомендаций, опубликованных на сайте МИД. Отдельно рекомендуем воздержаться от поездок на территории, граничащие с ливанской и сирийской границей; территорий, граничащих с сектором Газа; территорий Западного берега реки Иордан», - говорится в заявлении министерства.

Также ведомство настоятельно рекомендует украинцам воздержаться от любых поездок в Ливан до стабилизации ситуации с безопасностью, а тем гражданам Украины, которые находятся в этой стране, - покинуть ее территорию.