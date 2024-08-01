Украина предотвратила обстрелы, атаковав аэродромы

Украине удалось оттянуть атаку Российской Федерации. Этому помогли удары дронов, которые были направлены по аэродромам России, заявил начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов в эфире телемарафона.

Буданов отметил, что удары, которые были направлены по российским аэродромам, временно задержали атаку России по Украине.

«Недавно дроны дошли до определенных аэродромов РФ, до Оленьи и так далее. Есть пораженные бомбардировщики. Это позволило оттянуть по крайней мере на несколько дней удары по нам», - пояснил руководитель ГУР.