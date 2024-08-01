Джейхун Наджафов, собкор 00:58

По данным ООН, в мае 2024 года число вынужденных переселенцев в мире достигло 120 миллионов человек. Согласно статистике, подавляющее большинство беженцев никогда больше не возвращаются на родину. Это связано не только с «тлеющими» вооруженными конфликтами, но с тем, что политические последствия войн затягиваются порой на долгие десятилетия… Отрадно, что в этой печальной статистике есть факт, который может служить для изгнанников во всем мире надеждой на возвращение к родным очагам - среди пяти миллионов беженцев и вынужденных переселенцев, вернувшихся в 2023 году на Родину, есть жители села Забух Лачинского района, находившегося с мая 1992 по 1 декабря 2020 года под армянской оккупацией. С момента возращения первых жителей в освобожденный Забух прошел год. В ходе пресс-тура, организованного государственным авиаперевозчиком AZAL, журналисты смогли посетить это село, в котором в настоящее время живут уже около тысячи человек, или 217 семей. В селе идет активное строительство домов, новых объектов образования, быта, отдыха… Забух возвращается к жизни и постепенно принимает бывших беженцев, которые вселяются в новые красивые и просторные дома.

Напомним, что в мае 1992 года, в разгар Первой Карабахской войны, жители этого села были вынуждены покинуть свои дома и слиться с огромной массой азербайджанских беженцев. Став жертвами проигранной войны, эти люди, в одночасье лишившись домов, размеренной жизни и планов на будущее, оборвали связи друг с другом, потеряли близких, друзей, работу… У забухцев, как, впрочем, у большинства наших вынужденных перемещенных лиц, переживших глубокий стресс, вызванный потерей родного очага, развился так называемый «синдром беженца» - тяжелое психоэмоциональное переживание, когда человек не может не только планировать, но и контролировать свою жизнь. В таком состоянии человек испытывает глубокую тоску, переживает чувства безысходности, страха и неуверенности в будущем, которые переходят впоследствии в хроническое ощущение подавленности и отчаяния.

О переживаниях, душевной боли и безрадостной жизни почти миллиона азербайджанских беженцев, перенесенных за десятилетия армянской оккупации, были написаны многочисленные литературные произведения, сложены песни, сняты документальные фильмы, среди которых следует отметить замечательную ленту The Waiting («Ожидание») режиссеров Люси Баллея и Эндрю Томсона, показанную в марте 2013 года при поддержке Общества «Европа-Азербайджан» на фестивале L'Europe autour de l'Europe («Европа вокруг Европы»). И вот спустя год AZAL в рамках пресс-тура в Зангелан, Шушу и Лачин предоставил азербайджанцам возможность посетить Забух, где корреспондент haqqın.az встретился с жителями села, поделившимися с нашим изданием воспоминаниями и мыслями. Само село радует красивыми домами, аккуратными приусадебными участками, чистыми улицами, красивым парком, через который протекает река, в котором девочки-подростки играют в напольные шахматы, передвигая огромные фигуры…

Первыми на улице Асифа Велиева я увидел двух немолодых женщин. На одной из них были старинные украшения, рубиновые серьги, кулон с арабской вязью. Чувствовалось, что она собралась на какое-то торжество. - Идем в парк, на концерт, - пояснила она. – Говорят, там будут известные певцы и танцоры из Баку. Спрашиваю, как часто в селе бывают концерты и вообще, как проходит житье-бытье в Забухе? - Часто приезжают. Да в селе и без того есть хорошие певцы, очень многие ребята играют на таре, аккордеоне… Нам, пожилым, скучать не дают, - смеется она. - А с бытом как? Может, нужна какая-то помощь? - Помощь была нужна, когда мы были беженцами. А сейчас мы у себя дома. За годы беженства наши односельчане смогли обустроить свою жизнь на другом месте, и теперь нам надо наверстать упущенное, обустраивать родной Забух, жить и радоваться жизни в родном доме. Посмотрите вокруг, на наших глазах создается новое, современное село. Я уже на пенсии, но мои дети живут и работают тут. Я не могу передать вам, как меня это радует!.. - Забух все время расширяется, - вступила в разговор другая женщина, Гяшанг ханум. - Строятся дома, магазины, разные бытовые объекты, в которых нужны работники. И знаете, что радует по-настоящему? Что возвращаются не только наши родственники и старые знакомые, в село возвращается молодежь, закончившая учебу в вузах... В четырехкомнатном доме под номером 177 живут Яшар Джафаров с супругой. Во дворе нас встретил его сын, Шахмар Джафаров. Он занимает должность специалиста в SOCAR, а в Забух приехал погостить к родителям вместе с пятилетним сыном Зауром.

«Если бы где-то рядом добывали нефть или газ, с радостью жил бы в родном селе, - улыбается Шахмар. - Надеюсь, когда-нибудь SOCAR переведет меня на работу в Лачинский район. Посмотрите на великолепие этих гор! Часами можно любоваться этой красотой… Когда 26 августа 2022 года по телевидению сообщили, что Лачин, Забух и Сус перешли под контроль азербайджанской армии, мой Заур – ему тогда было все три годика, заплакал и стал просить, чтобы его немедленно отвезли в Забух. Мы сняли плачущего малыша на телефон и отправили видео его дедушке и бабушке. И вот, наконец-то, приехали. Знаете, очень многие дети, никогда не видевшие Забух, мечтали увидеть родину родителей. Сегодня эта стало реальностью…» По словам Шахмара Джафарова, жизнь в Забухе ничем не отличается от жизни в любом другом населенном пункте Азербайджана. Большие маркеты, поликлиника, аптека, кафе, школы, чайный дом, клуб для концертов, парк, детские игровые площадки… Но особенно сельчане любят 9 соток своих приусадебных участков. Отец Шахмара, Яшар Джафаров, посадил на своем участке фруктовые деревья - черешню, алычу, тут, сливу. Здесь же грядки с овощами, кукурузой, картофелем. Есть подсобка, где Яшар с женой держат кур, есть также все условия, чтобы держать скот. Выпив чай с гостеприимной семьей Джафаровых, прощаюсь и захожу к их соседям. Хозяин дома, Намик Аббасов, наладил свой бизнес, открыл в селе мясной ларек и продает, наверное, самое экологически чистое мясо в стране – мясо баранов, которые пасутся на высокогорных эйлагах Лачина. Свадьба сестры Намика, которая вышла замуж за односельчанина, была первой в Забухе после деоккупации села. Сейчас оба работают на предприятии, занимающейся обустройством Забуха. Мать Намика, Сахиба ханум Аббасова, рассказала о трагической истории их бегства из родных мест.