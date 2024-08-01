Россия собралась вооружать хуситов: кто ей помешал

Россия готовилась поставить ракеты и военную технику хуситам в Йемене в конце июля, но в последний момент отказалась от этого после предостережений со стороны Саудовской Аравии, пишет CNN со ссылкой на несколько источников.

По данным двух собеседников издания, отдельно с просьбой помочь убедить Москву не поставлять оружие хуситам к Саудовской Аравии обратились США. Однако американской разведке неизвестно, стало ли предостережение Саудовской Аравии решающим или было только одним из факторов, побудивших Россию отказаться от своих планов.

Поставка оружия в итоге была отложена, но в конце июля Россия на три дня отправила в Йемен военных для помощи хуситам. Американские чиновники наблюдали, как с российских кораблей, сделавших остановку в южной части Красного моря, высадился персонал, который хуситы на лодках переправили в Йемен. По словам источников CNN, c собой у российских военных были сумки, но ничего достаточно большого для переноски оружия или его компонентов. Перевозили ли корабли технику, которую Россия готовилась передать, неясно.

До и во время этого визита хуситы выпустили уведомление, предупреждающее корабли о потенциальных опасностях, которое CNN называет необычным. По данным американской разведки, которые пересказывает источник издания, хуситы намеревались провести учения с боевой стрельбой, но эти планы, вероятно, также были отменены.

По словам источников CNN, российские власти рассматривали вооружение и консультирование хуситов как способ отомстить администрации Байдена за решение разрешить Украине наносить удары по территории России с использованием оружия, предоставленного США.

Белый дом прикладывал усилия к тому, чтобы заключить перемирие между саудовцами и хуситами, которое установилось в 2022 году. По словам высокопоставленного представителя Белого дома, любую попытку третьей стороны поддержать поставки оружия хуситам США рассматривают как «противоречащую целям», которые преследует Вашингтон.

Посольство Саудовской Аравии в США отказалось от комментариев. В Кремле также на запросы журналистов не ответили.