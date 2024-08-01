Иранское государственное телевидение в прямом эфире объявило, что в течение нескольких часов Тегеран нападет на Израиль.

В заявлении, сделанном в прямом эфире государственного телевидения, говорится: «Через несколько часов мир станет свидетелем интересных событий».

Также иранские телеканалы прекратили обычное вещание и начали транслировать военные передачи и марши войны. В эфире показывают военный гимн времен войны с Ираком.