Иранское ТВ объявило: Через несколько часов война видео
Иранское государственное телевидение в прямом эфире объявило, что в течение нескольких часов Тегеран нападет на Израиль.
В заявлении, сделанном в прямом эфире государственного телевидения, говорится: «Через несколько часов мир станет свидетелем интересных событий».
Также иранские телеканалы прекратили обычное вещание и начали транслировать военные передачи и марши войны. В эфире показывают военный гимн времен войны с Ираком.
August 2, 2024
August 2, 2024
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