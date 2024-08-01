Азербайджан против Канады в решающем матче на Олимпиаде

Сборная Азербайджана в составе Дины Ульяновой, Александры Молленхауэр, Тиффани Хейс и Мерседес Уолкер в пятницу невероятным образом вырвала победу у Китая (21:19) и теперь, занимая 6-е место, имеет неплохие шансы на выход в плей-офф. Напомним, команды, занявшие 1-2-е места, напрямую выйдут в полуфинал. А сборные, ставшие 3-6-ми, проверят свои силы в стыковых матчах.

Сегодня азербайджанские баскетболистки сыграют в матче заключительного 7-го тура с Канадой. Игра начнется в 19:30 по бакинскому времени.

В случае победы Азербайджан поднимется на 4-е или 5-е место. А в случае поражения нужно будет, чтобы Китай не выиграл у США, и желательно, чтобы Франция не обыграла в Австралию.

Турнирное положение перед последним туром:

1. Германия – 5 побед – 16,5 очка в среднем за матч – 6 проведенных игр

2. Испания – 4 – 16,5 - 6

3. Австралия – 4 – 18,5 - 6

4. США – 3 – 15,7 - 6

5. Канада – 3 – 17,8 - 6

6. Азербайджан – 2 – 14,5 - 6

7. Китай – 2 – 15,8 - 6

8. Франция – 1 – 13,5 – 6.

Матчи 7-го тура: Азербайджан – Канада, Испания – Германия, Франция – Австралия, Китай – США.