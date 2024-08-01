Азербайджан против Канады в решающем матче на Олимпиаде
Сегодня на олимпийском женском турнире по баскетболу 3х3 завершатся матчи групповой стадии.
Сборная Азербайджана в составе Дины Ульяновой, Александры Молленхауэр, Тиффани Хейс и Мерседес Уолкер в пятницу невероятным образом вырвала победу у Китая (21:19) и теперь, занимая 6-е место, имеет неплохие шансы на выход в плей-офф. Напомним, команды, занявшие 1-2-е места, напрямую выйдут в полуфинал. А сборные, ставшие 3-6-ми, проверят свои силы в стыковых матчах.
Сегодня азербайджанские баскетболистки сыграют в матче заключительного 7-го тура с Канадой. Игра начнется в 19:30 по бакинскому времени.
В случае победы Азербайджан поднимется на 4-е или 5-е место. А в случае поражения нужно будет, чтобы Китай не выиграл у США, и желательно, чтобы Франция не обыграла в Австралию.
Турнирное положение перед последним туром:
1. Германия – 5 побед – 16,5 очка в среднем за матч – 6 проведенных игр
2. Испания – 4 – 16,5 - 6
3. Австралия – 4 – 18,5 - 6
4. США – 3 – 15,7 - 6
5. Канада – 3 – 17,8 - 6
6. Азербайджан – 2 – 14,5 - 6
7. Китай – 2 – 15,8 - 6
8. Франция – 1 – 13,5 – 6.
Матчи 7-го тура: Азербайджан – Канада, Испания – Германия, Франция – Австралия, Китай – США.
Напомним, сборная Азербайджана уже преподнесла сенсацию, обыграв во 2-м туре США – 20:17.
Как известно, впервые за всю историю нашей страны Азербайджан выступает на Олимпиаде в игровом командном виде спорта.
Олимпийский турнир по баскетболу 3х3 проходит на площадке арены, сконструированной в центре Парижа, на Площади Согласия.