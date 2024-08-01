Утверждается, что зафиксировано попадание в склады с боеприпасами, где хранились, в частности, и управляемые авиационные бомбы. В то же время информация о поражении ПВО и авиационной техники еще уточняется.

В ночь на 4 августа Силы обороны Украины нанесли удар по аэродрому «Морозовск» в Ростовской области РФ, сообщили в Генштабе ВСУ.

«Украинские защитники продолжают методично подрывать военно-экономический потенциал российской армии, чтобы заставить захватчиков прекратить вооруженную агрессию против Украины. Дальше будет», - пообещали в Генштабе.

Кроме того, украинские военные атаковали ряд нефтебаз и объектов хранения горюче-смазочных материалов российских оккупантов в Белгородской, Курской и Ростовской областях. Есть данные о попадании и дальнейшем возгорании по меньшей мере двух резервуаров с нефтепродуктами.

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Министерство обороны РФ заявляет, что средства российской противовоздушной обороны в ночь на 3 августа отражали атаки над семью регионами и Азовским морем. Всего сбиты 75 беспилотных летательных аппаратов.

В сводке Минобороны утверждается, что больше всего беспилотников перехвачено и уничтожено в Ростовской и Орловской областях — 36 и 17 соответственно. Еще 9 БПЛА сбиты над Белгородской, 8 — над Курской, два — над Рязанской областями, а также по одному над Воронежской областью, Краснодарским краем и Азовским морем.

В Орле два БПЛА врезались в многоэтажку, в Ростовской области горели склады, в Белгородской — нефтебаза.

По словам главы Белгородской области Вячеслава Гладкова, беспилотники атаковали нефтебазу в Губкинском городском округе. На месте произошел взрыв, который спровоцировал возгорание одного из резервуаров, его уже потушили.