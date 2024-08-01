Десятки иранцев, в том числе высокопоставленные офицеры разведки, задержаны в Иране по подозрению в причастности к ликвидации Исмаила Хании в отеле на севере Тегерана. Об этом сообщает New York Times со ссылкой на два иранских источника.

Али Ваез, директор по Ирану в Международной кризисной группе, сообщил New York Times, что ликвидация Хании стала ошеломляющим провалом в обеспечении безопасности в Иране: «Представление о том, что Иран не способен защитить свою родину или своих ключевых союзников, может оказаться фатальным для режима, поскольку оно фактически сигнализирует его противникам, что, если они не смогут свергнуть Исламскую Республику, они могут обезглавить ее».

Британское издание Telegraph утверждает, что взрывное устройство, убившее лидера ХАМАСа, заложили иранские агенты, завербованные «Моссадом».

Источники на Ближнем Востоке и в самом Иране сообщили, что взрыв стал результатом срабатывания взрывного устройства, заложенного в комнате Хании примерно за два месяца до его прибытия.

Официальные представители Ирана и ХАМАС заявили, что ответственность за убийство несет Израиль. Расследованием убийства занимается Специальное разведывательное подразделение КСИР по шпионажу. В КСИР пока не раскрыли никаких подробностей об арестах и расследовании взрыва, включая его причины.