В России готовятся к ядерной атаке: создали дрон «Судного дня»

«Специалистами ЦКБР был разработан проект «Хруст», частью которого стал дрон «Судного дня» для контроля радиационного фона и обеспечения безопасности работы личного состава», — рассказал Кузякин.

Для выявления превышения уровня радиации беспилотник оснащен специальным датчиком. Время полета устройства при активном маневрировании — до 20 минут, а дальность работы — от 500 м до 2 км в зависимости от уровня заражения местности.

Кузякин надеется, что «мир не допустит применения ядерного оружия» и разработка никогда не понадобится. В то же время «было бы преступлением не готовиться даже к самым худшим сценариям развития событий», отметил директор ЦКБР.

FPV-дроны (First Person View) — это квадрокоптеры или мультироторные беспилотные летательные аппараты, оснащенные камерой и передающие видео в реальном времени на устройство пилота. Человек, управляющий дроном, видит на экране своего устройства изображение так, как будто он находится в кабине.