В пятницу на Олимпийских играх в Париже завершились индивидуальные соревнования по дзюдо. Сборная Азербайджана добилась исторического результата. Благодаря двум золотым медалям, завоеванным Хидаятом Гейдаровым (73 кг) и Зелимом Коцоевым (100 кг), азербайджанская команда в общем зачете соревнований по дзюдо расположилась на 2-м месте.

Никогда ранее сборная Азербайджана не занимала столь высокую позицию на Олимпиадах. В Париже мы уступили лишь Японии, у которой 3 золота, 1 серебро и 3 бронзы.

Всего на Олимпиаде в соревнованиях по дзюдо выступали 378 спортсменов и спортсменок из 122 стран. Это свидетельствует о популярности дзюдо в мире. А медали смогли завоевать представители 26 стран, что говорит о том, насколько высокая сегодня конкуренция в мировом дзюдо.

Азербайджану удалось опередить такие сильные страны, как Франция, Грузия, Бразилия, Узбекистан, Корея и другие. У французов, к примеру, лишь одно золото при двух серебряных медалях и шести бронзовых. Грузия взяла одно золото и два серебра.