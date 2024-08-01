Икрам Нур, автор haqqin.az 10:38

Министр обороны США Ллойд Остин в пятницу, 2 августа, приказал направить дополнительные боевые самолеты и военные корабли на Ближний Восток в ответ на угрозы со стороны Ирана и его прокси в Газе, Ливане и Йемене атаковать Израиль в ближайшие дни. Победа на иранских выборах президента Ирана Масуда Пезешкиана, казалось бы, должна была ознаменовать курс на смягчение внешней политики Ирана и снижение градуса напряженности. Во всяком случае, запрос именно на такую политику был очень велик в умеренной части иранских элит. Скажу больше, им каким-то образом удалось склонить к этой точки зрения и Али Хаменеи. Теперь наметившаяся в иранской внешней политике тенденция на время будет свернута под давлением местных «ястребов», которым кабинет Нетаньяху преподнес сущий подарок в виде подчеркнуто демонстративной ликвидации главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране.

Все разговоры о необходимости переговоров с Западом теперь для Тегерана теряют всякий смысл, поскольку доказательства в их необходимости для Ирана перебиваются одним единственным, но неотразимым аргументом: «Посмотрите, что происходит с теми, кто садится за стол переговоров с Западом». В последние дни многие, причем вполне справедливо, говорят, что иранцы не смогли обеспечить безопасность Хании. Но точно так же не смогли сделать это и американцы, не сумев объяснить Нетаньяху, что ликвидировать главу политбюро ХАМАС в то время, когда идут переговоры, по меньшей мере неразумно. Ликвидируй израильтяне кого-то вроде Яхьи Синвара – вопросов бы не возникло, да и реакция на это в мире была бы совсем другой. С Ханией – тут другой расклад. Но кабинет Нетаньяху сделал это – а потом бросился под крыло Вашингтона, дескать, спасите и защитите от ответной атаки Ирана. То есть как предпринимать какие-то серьезные, не побоюсь этого слова – судьбоносные, шаги, тут израильскому руководству консультации со стратегическим партнером, глубоко погруженным в проблематику Ближнего Востока, совершенно без надобности. Пока не запахнет паленым – тут наоборот, Вашингтон, спасай.

Хотя у американских элит и без Израиля забот хватает. И зреет ощущение, что Нетаньяху их просто использует исключительно в своих интересах, наплевав на интересы Америки. Подтверждением чему стала информация о заявлениях американских официальных лиц, что у них не было предварительного предупреждения о нападении на лидера ХАМАСа в Иране. Но отказать в защите они ему не могут, поскольку в противном случае у еврейского государства возникнет куча проблем, вплоть до того, что встанет вопрос о его существовании, чего американцы допустить не могут. В кабинете Нетаньяху это прекрасно понимают – чем беззастенчиво и пользуются. «Мы думали, что именно Владимир Путин, Си Цзиньпин или Ким Чен Ын воспользуются предвыборным периодом в США, — говорит Вали Р. Наср, профессор международных отношений в Школе передовых международных исследований Джона Хопкинса. - Но никто не рассчитывал, что это сделает американский союзник».