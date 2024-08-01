Пожар на судне на Каспии потушили заявление МЧС
Благодаря проведенным непрерывным мерам пожар на судне снабжения в Каспийском море полностью потушен, сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.
31 июля в Каспийском море примерно в 70 км от берега в открытом море на судне снабжения произошел пожар. В результате проведенных мероприятий члены экипажа, находившиеся на горящем судне, были эвакуированы на другие находящиеся поблизости суда.
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