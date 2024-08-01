МВД Азербайджана обнародовало данные по обнаруженному за неделю оружию и боеприпасам на освобожденных территориях в Карабахе.

Согласно сообщению пресс-службы министерства, с 27 июля по 2 августа сотрудники полиции с территории города Ханкенди изъяли 60 единиц автоматического оружия, 3 пулемета, 21 пистолет, 29 винтовок, 125 гранат, 1 гранатомет, 63 запала, 48 снарядов, 91 штык-нож, 71 средство связи, 34 бомбочек для дрона, 190 взрывчаток, 9 ед. тротила, 17 шашек, 34 детонатора, 27 приборов ночного видения, 2 дрона, 2 мины, 2 взрывчатых вещества, 2 килограмма взрывчатки, 126 килограммов пороха, 11 фейерверков, 1 стационарную радиостанцию, 3 взрывчатки MUV, 1 громкоговоритель, 1 глушитель, 1 камеру наблюдения, 611 обойм для патронов, 75 532 патрона различного калибра и другие боеприпасы.

Кроме того, с территории поселка Аскеран Ходжалинского района изъяты 2 гранаты, с территории Шушинского района - 1 автоматическое оружие, 7 гранат, с территории Ходжавендского района - 6 ед. автоматического оружия, 3 винтовки, 36 гранат, 6 пулеметов, 1 прибор ночного видения, 1 прицел, 5 штык-ножей, 12 УЗРГМ, 25 обойм для патронов и 1175 патронов различного калибра.