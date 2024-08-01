Трамп договорился. Харрис пока молчит

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что договорился о проведении дебатов со своей соперницей от Демократической партии вице-президентом Камалой Харрис.

По его словам, дебаты пройдут в эфире телеканала Fox News.

Утверждается, что мероприятие запланировано 4 сентября в Пенсильвании. Харрис пока не подтверждала свое согласие.

«Правила будут аналогичны правилам моих дебатов с Сонным Джо, с которым его партия ужасно обошлась, но при полной аудитории», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

Его прошлые дебаты с действующим президентом Джо Байденом прошли без зрителей. 21 июля Байден объявил о выходе из президентской гонки. Он заявил, что решил «передать эстафету новому поколению», и предложил Демократической партии выдвинуть кандидатом Камалу Харрис. Выборы в США пройдут 5 ноября.