Россиян взяли в заложники

Группа поддержки ислама и мусульман (GSIM) опубликовала видео, в котором заявила, что захватила двух российских заложников на юго-западе Нигера, передает AFP.

На видео двое мужчин говорят, что их похитили в Мбанге на юго-западе страны. Один из мужчин представляется Юритом и говорит, что родился в России, а живет в Украине. «Я работал геологом в российской компании в Мбанге, когда меня задержала GSIM», — говорит он.

Второй мужчина сказал, что его зовут Грег, и что он приехал в Нигер «месяц назад» для работы «в российской компании» в Мбанге.

Видео не датировано, мужчины не уточнили, когда были похищены.

Район Мбанга расположен в регионе Тиллабери, где находятся несколько месторождений золота. Он расположен недалеко от границ с Буркина-Фасо и Мали и регулярно становится целью джихадистских группировок, отмечает AFP.