Шеф Пентагона отменил сделку и взял ответственность на себя

Ллойд Остин также сообщил, что отменяет полномочия бригадного генерала Сьюзан Эскалье, которая подписала это соглашение в среду. «Я решил, что в свете важности решения о заключении досудебных соглашений с обвиняемыми ... ответственность за такое решение должна лежать на мне как на вышестоящей инстанции», — написал глава Пентагона бригадному генералу Сьюзан Эскалье.

Министр обороны США Ллойд Остин отменил досудебное соглашение, заключенное с главным обвиняемым в организации терактов 11 сентября 2001 года Халидом Шейхом Мохаммедом и двумя его подельниками. Об этом информирует BBC.

По его словам, решение о снятии полномочий с Эскалье вступает в силу немедленно, и поэтому он в порядке осуществления этих полномочий, отказывается от трех досудебных соглашений.

Первоначальное досудебное соглашение, которое, как сообщалось, позволило бы обвиняемым в организации терактов избежать смертной казни, подверглось критике со стороны некоторых семей жертв. Бретт Иглсон, президент организации 9/11 Justice, которая представляет интересы выживших и родственников жертв, заявил BBC, что семьи «глубоко обеспокоены этими сделками о признании вины».

После решения Остина адвокат, представляющий интересы Халида Шейха Мохаммеда в Гуантанамо, сказал The New York Times, что он шокирован таким поворотом: «Если министр обороны выпустил такой приказ, то я глубоко разочарован тем, что после стольких лет правительство так и не усвоило уроки этого дела».

О том, что главный обвиняемый в организации терактов 11 сентября 2001 года в США Халид Шейх Мохаммед и двое его подельников — Валид Мухаммед Салих Мубарак бин Атташ и Мустафа Ахмед Адам аль-Хавсави — заключили сделку с военными прокурорами США, стало известно на этой неделе.

Халид Шейх Мохаммед был арестован в Пакистане в 2003 году, в 2008-м ему предъявили обвинение по множеству пунктов, включая главный — убийство 2796 человек 11 сентября 2001 года, когда два пассажирских самолета, захваченных террористами-смертниками, протаранили башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, один врезался в здание Пентагона под Вашингтоном, еще один упал в поле в штате Пенсильвания. Американское следствие утверждает, что именно он предложил лидеру «Аль-Каиды» Усаме бен Ладену таранить захваченными лайнерами небоскребы в США, а затем участвовал в подборе и обучении некоторых из смертников.

О сделке с обвинением объявил Пентагон, не разъяснив при этом, каковы ее условия.