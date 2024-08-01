В Хорватии возмущены заявлением Венгрии

Европейская комиссия предложила Венгрии и Словакии использовать свободные мощности адриатического трубопровода JANAF в Хорватии для поставки в обе страны нефти происхождением не из России. Но глава МИД Венгрии Петер Сийярто отверг это предложение, заявив, что «Хорватия просто не является надежной страной для транзита».

«Это политически глубоко оскорбительное заявление, которое мы не ожидали услышать от представителя страны, на недоброжелательные шаги которой мы уже давно реагируем крайне сдержанно и умеренно», – заявил министр иностранных дел Хорватии Гордан Грлич Радман.

Словакия заявила в пятницу, что получила письмо от хорватского правительства с предложением обеспечить поставки. «Но по какой цене? В каком объеме? Этого сегодня никто не знает», – заявил министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар.

Словакия, как и Венгрия, хочет, чтобы Еврокомиссия заставила Украину полностью восстановить потоки нефти из России, но, по словам Бланара, она также будет искать другое решение, если Еврокомиссия не будет действовать.

Еврокомиссия накануне заявила, что продолжает выяснять ситуацию с поставками нефти в Венгрию и Словакию после остановки Украиной транзита нефти российского «Лукойла», однако на данном этапе не увидела влияния этого решения на объемы поставок нефти.

Венгрия и Словакия утверждают, что решение Киева ставит под угрозу их энергетическую безопасность, и инициировали обсуждение в Еврокомиссии.