Скандал: два азербайджанских курсанта зарегистрированы в доме министра внутренних дел Турции

Отдел информации 12:23

В Турции проблема нелегальных мигрантов, и миллионы сирийских беженцев остаются одной из главных тем политической повестки. Оппозиционные партии обвиняют правящую ПСР в том, что она наводняет страну миллионами сирийцев, афганцев и прочих мигрантов, тем самым создавая угрозу для безопасности и демографической структуры Турции. Серьезность проблемы также в том, что, предположительно, большое количество прибывших проживают в Турции без какой-либо регистрации. Правительство, в свою очередь, пытается решить вопрос. Весной этого года Министерство внутренних дел поручило местным миграционным управлениям выявить мигрантов, проживающих без регистрации или не по месту регистрации. Начались проверки на местах. В Анкаре сотрудники регионального миграционного управления вместе с полицией и уличными сторожами отправились по заранее определенным адресам, чтобы выяснить, проживают ли мигранты по месту своей регистрации.

Во время одной из этих проверок уличный сторож по полученному списку отправился в частный дом в районе Чанкая в Анкаре. Согласно списку, по этому адресу были зарегистрированы два азербайджанских мигранта. Однако, когда уличный сторож подошел к зданию, он увидел, что дом находится под охраной полиции. Он обратился к полицейским и спросил о лицах, зарегистрированных по этому адресу. Сотрудники МВД отнеслись к нему с подозрением, задержали и доложили о произошедшем своему начальству. Когда дело начали расследовать в полицейском управлении, разгорелся скандал. Оказалось, что в этом доме проживает министр внутренних дел Али Ерликая. Как же подобное могло произойти?

Турецкие СМИ сообщают, что по этому скандальному факту начато расследование, несколько сотрудников миграционной службы уволены. Выяснилось, что азербайджанцы, зарегистрированные в доме министра внутренних дел, являются курсантами одного из военных училищ Турции. Чтобы иметь возможность покидать территорию училища в выходные дни, им нужно было получить вид на жительство в Турции. Для этого необходимо было предоставить миграционной службе адрес постоянного проживания. Курсанты указали дом министра внутренних дел как адрес своего постоянного проживания и были там зарегистрированы.