Обновляются электросети в Кюрдамире «Азеришыг» отчитывается
ОАО «Азеришыг» обновляет электросети во всех регионах с целью обеспечения граждан стабильной и бесперебойной электроэнергией и минимизации потерь электроэнергии. Работы, проводимые по поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева, охватили и Кюрдамир.
Согласно сообщению пресс-службы ОАО, в 6 селах района - Ахтачи, Ахтачи Гарабудучай, Пиракёче, Хальса, Годжалы и Хаджимустафалы - обновлены линии электропередач 0,4 и 10 кВ, опоры, трансформаторные подстанции старого типа заменены новыми энергоцентрами. Всего в этих селах установлено 16 трансформаторных подстанций, а также новые счетчики типа SMS.
В селе Мурадхан, где проживают более 500 абонентов, также полностью обновляется электросеть. В рамках работ здесь устанавливаются новые 14 трансформаторных подстанций. В селе строятся новые линии электропередач 0,4 и 10 кВ, возводятся для них опоры.
В селах, охваченных работами по реконструкции, около 1000 абонентов будут обеспечены стабильным и бесперебойным электроснабжением. В соответствии с Инвестиционной программой, ОАО поэтапно продолжает реконструкционные работы в других регионах Азербайджана, в целом ряде сел и поселков.