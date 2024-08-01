ОАО «Азеришыг» обновляет электросети во всех регионах с целью обеспечения граждан стабильной и бесперебойной электроэнергией и минимизации потерь электроэнергии. Работы, проводимые по поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева, охватили и Кюрдамир.

Согласно сообщению пресс-службы ОАО, в 6 селах района - Ахтачи, Ахтачи Гарабудучай, Пиракёче, Хальса, Годжалы и Хаджимустафалы - обновлены линии электропередач 0,4 и 10 кВ, опоры, трансформаторные подстанции старого типа заменены новыми энергоцентрами. Всего в этих селах установлено 16 трансформаторных подстанций, а также новые счетчики типа SMS.