Белый дом объяснил поведение Байдена

Президент США Джо Байден поднялся на борт самолета, на котором прилетели полученные страной в результате обмена с Россией заключенные, чтобы поблагодарить экипаж судна, сообщил Daily Mail заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс.

«Президент Байден хотел лично поблагодарить экипаж самолета, который доставил этих отважных людей домой к их семьям», — рассказал Бейтс.

Байден провел в самолете около двух минут. В это время вице-президент Камала Харрис оставалась на взлетной полосе.

Беспрецедентный обмен заключенными прошел между Россией и странами Запада 2 августа в Анкаре. В тот же день самолет с тремя освобожденными прилетел на военную базу в американском штате Мэриленд. На нем в США прибыли журналисты Эван Гершкович и Алсу Курмашева, а также бывший морской пехотинец Пол Уилан.