Госкомиссия Азербайджана обратилась к населению

В сообщении отмечается, что из них 3 953 лица погибли в Первую Карабах скую войну, 8 человек пропали без вести во время и после Отечественной войны. Поступающие в Госкомиссию обращения дают основания полагать, что это не окончательная статистика.

По данным на 1 августа, в результате военной агрессии Армении против Азербайджана 3 961 человек числится пропавшим без вести. Об этом говорится в информации Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан.

Кроме того, ведомство заявляет, что анализ многочисленных обращений, поступивших в Госкомиссию и соответствующие госструктуры в связи с пленными и пропавшими без вести, взятыми в заложники гражданами показывает, что некоторые лица, пропавшие без вести в Первую Карабахскую войну, не были внесены в соответствующие реестры.

«В качестве причины может быть указано, что в период после Первой Карабахской войны семьи некоторых пропавших без вести не обратились в Госкомиссию для официальной регистрации своих родственников», - говорится в сообщении Госкомиссии.

Учитывая вышеуказанное, Госкомиссия просит семьи пропавших без вести лиц, не состоящих на учете и не предоставивших образцы ДНК для опознания своих родственников, а также граждан, располагающих информацией о пропавших без вести лицах, обратиться в рабочую группу в кратчайшие сроки и предоставить информацию о своих пропавших без вести родственниках и сдать образцы ДНК.