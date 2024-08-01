Синоптики спрогнозировали 37-градусную жару

В воскресенье, 4 августа, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами кратковременные дожди. Прогнозируется северо-восточный ветер, сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.