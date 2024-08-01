Синоптики спрогнозировали 37-градусную жару
В воскресенье, 4 августа, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами кратковременные дожди. Прогнозируется северо-восточный ветер, сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.
Температура воздуха ночью составит 21-26° тепла, днем - 32-37° тепла.
Атмосферное давление ниже нормы - 754 мм рт. ст. Относительная влажность ночью 70-75%, днем 40-45%.
В большинстве регионов Азербайджана преимущественно без осадков. Однако в некоторых горных и предгорных районах в течение дня возможны кратковременные дожди, местами ливневые, грозы, град. Будет дуть умеренный восточный ветер.
Температура воздуха ночью составит 21-26° тепла, днем - 32-37° тепла, в горах ночью - 10-15° тепла, днем - 17-22° тепла.