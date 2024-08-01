В Иране предупредили, что «Хезболла» меняет тактику

Ливанское движение «Хезболла» в ответ на атаку по Бейруту может начать наносить удары вглубь территории Израиля, выбирая не только военные цели, предупредил сотрудник постпредства Ирана при ООН в комментарии телеканалу CBS.

«До сих пор между «Хезболлой» и израильским режимом существовало неписаное понимание, согласно которому они не выходили за определенные рамки при проведении военных операций, это означало, что они ограничивали свои действия приграничными районами и территориями не в глубине страны, предпринимали шаги главным образом против военных целей», - приводит телеканал 2 августа слова иранского представителя.

«Однако атака израильского режима на пригород Бейрута Дахия и выбор в качестве цели жилого дома ознаменовал отступление от этих ограничений. Мы ожидаем, что в ответ «Хезболла» решит выбирать цели из более широкого спектра на большем удалении и не будет ограничиваться исключительно военными целями и методами», - добавил сотрудник, уточнив, что речь идет о целях на территории Израиля.

30 июля истребители израильских ВВС выпустили четыре ракеты по шиитскому пригороду Бейрута. Целью атаки была ликвидация военного руководителя Фуада Шукра, который возглавлял оперативный штаб движения. Его тело было обнаружено спустя сутки после разбора завалов рухнувшего здания. Вместе с ним был убит и иранский военный советник.