Ага Гасымлы, собкор 14:20

После ликвидации в Тегеране лидера ХАМАС Исмаила Хании Израиль и США находятся в состоянии полной готовности, чтобы отразить возможную атаку Ирана и его ближневосточных прокси. В телефонном разговоре с премьер-министром Биньямином Нетаньяху президент США Джо Байден заверил его о полной поддержке Израиля со стороны США. Для отражения возможного военного ответа со стороны ИРИ Армия обороны Израиля приведена в состояние повышенной боеготовности. Американский новостной портал Axios со ссылкой на трех чиновников в Вашингтоне сообщил, что правительство США убеждено в намерении Ирана атаковать Израиль в течение ближайших нескольких дней. По данным американских СМИ, президент Джо Байден признался, что у него был «очень прямой» разговор с израильским премьер-министром, в котором он сказал Нетаньяху, что убийство Хании не только не улучшило шансы на прекращение огня на Ближнем Востоке, но и вызывало еще более глубокие беспокойства по поводу вероятной эскалация напряженности на Ближнем Востоке.

В разговоре, состоявшемся на военном аэродроме под Вашингтоном, участвовала также вице-президент и кандидат на пост президента США от Демократической партии Камала Харрис. В то же время сам Нетаньяху предостерег Иран и его союзников от нападения на Израиль, подчеркнув, что любая атака на еврейское государство обойдется им дорогой ценой. Отметим, что за несколько часов до ликвидации Исмаила Хании ударом ВВС Израиля по одному из пригородов Бейрута был убит Фуад Шукр – главный советник генсека «Хезболлы» Хасана Насраллы по планированию и управлению военными операциями. После гибели Шукра Насралла заявил в видеообращении, что «Хезболла» вступила в новую фазу войны с Израилем и теперь «сионистский враг должен подготовиться к гневу и мести» и «плакать, потому что вы еще не знаете, какие красные линии он пересек».

Как отметил в беседе с haqqin.az израильский политолог, востоковед Михаил Бородкин, сам факт устранения Исмаила Хании на секретном и строго охраняемом объекте КСИР свидетельствует о слабости иранского режима, оказавшегося неспособным обеспечить безопасность даже такому важному для Тегерана союзнику, как лидер ХАМАС, доверившемуся службам безопасности ИРИ. «То, что все это произошло в Тегеране, наглядно подтверждает, что, в случае необходимости, Израиль может дотянуться и до руководителей Ирана, - отметил Бородкин. – Другими словами, акция по уничтожению в Тегеране лидера ХАМАС продемонстрировала не только истинные оперативные возможности Израиля, но и отсутствие эффективности Корпуса стражей исламской революции, которую так тщательно стремятся скрыть аятоллы».

По мнению израильского политолога, ликвидация Хании вряд ли приведет к каким-то идеологическим и стратегическим изменениям в политике и тактике организации ХАМАС. «В 2004 году после того, как был ликвидирован основатель ХАМАС шейх Ахмед Ясин и другой его лидер, Абдель Азиз Рантиси, Исмаил Хания выдвинулся в число руководителей этой организации в секторе Газа, - напомнил Бородкин. – А в 2006 году, после победы ХАМАС на парламентских выборах в Палестинской автономии, Хания возглавил совместное правительство ФАТХ и ХАМАС, что было воспринято наблюдателями как долгожданное объединение палестинского народа. Но уже через год ХАМАС захватил власть в Газе, уничтожив или обратив в бегство коалиционных партнеров из ФАТХ. После чего общепалестинское правительство развалилось, сторонники ФАТХ перебрались на Западный берег, под защиту Махмуда Аббаса, которого Запад считает легитимным представителем палестинского народа, Исмаил Хания стал в организации «лицом №2», а после ухода в отставку председателя партии Халеда Машаля он с 2017 года и по день гибели возглавлял политбюро ХАМАС, фактически был единовластным хозяином Газы. За время правления сектором личное состояние Хании выросло, по разным оценкам, до трех или даже четырех миллиардов долларов. Поскольку с 2018 года Хания находился в статусе глобально разыскиваемого террориста особого значения, он бежал из Газы и жил то в Катаре, то в Турции, то в Иране. Будучи долларовым миллиардером, он сделал своей основной резиденцией «люкс» в одном из пятизвездочных отелей Дохи с семиразовым питанием, из которого, будучи лицом ХАМАС, громогласно вещал на всех уровнях, что «палестинцы готовы питаться только оливками, но никогда не сдадутся сионистскому врагу». По мнению израильского политолога, место Хании, скорее всего, вернет себе экс-глава ХАМАС Халед Машаль – такой же радикальный экстремист, люто ненавидящий Израиль.

«Пока неясно, кому достанутся огромные финансовые потоки, стекавшиеся к Хании, - отметил Бородкин. - Не исключено, что за это «хлебное» место серьезно поборются несколько хамасовских лидеров, включая Яхью Синвара, который прячется сейчас от спецназа ЦАХАЛ в одном из подземелий Газы, прикрываясь телами израильских заложников…». По словам эксперта, за свои преступления против народа Израиля Исмаил Хания много лет стоял во главе черного списка «Моссада», и был бы давно ликвидирован, если бы постоянно не жил в Катаре. «Поскольку официальная Доха посредничает в непрямых переговорах об израильских заложниках, удерживаемых в Газе террористами, Израиль пообещал руководству Катара, что не будет тревожить членов хамасовских «шишек» на его территории, - пояснил Михаил Бородкин. - Понятно, что на Иран эта «индульгенция» не распространялась. Мало того, судя по всему, Израиль терпеливо ждал момента, когда Хания появится в Иране, чтобы осуществить акцию возмездия и заодно предупредить режим аятолл: не надо испытывать наше терпение, прекращайте войну против Израиля, иначе мы можем достать любого из вас в самом сердце иранской столицы. Ликвидация Хании должна была восстановить потенциал сдерживания Израиля не только в борьбе против подразделений ХАМАС, но и в отношении Ирана. Тот самый потенциал, который во многом был утрачен после зверской расправы над полутора тысячами мирных израильтян 7 октября, и 14 апреля, когда Иран подверг Израиль массированной ракетной атаке и вроде бы не получил адекватный ответ. В ночь на минувшую среду Израиль доказал, что его поспешили списать со счетов. Наша разведка продолжает действовать, в том числе в самом Тегеране, а Армия обороны Израиля в состоянии выполнить задачи любой степени сложности».