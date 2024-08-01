15:10

В субботу, 3 августа, в Министерстве обороны Азербайджана состоялось заседание расширенной коллегии по итогам первого полугодия 2024 года. Согласно сообщению, опубликованному на сайте Минобороны, в заседании, проведенном министром обороны генерал-полковником Закиром Гасановым в формате видеосвязи, приняли участие заместители министра, командующие родов войск (сил), начальники главных управлений, управлений, служб и подразделений, командиры воинских объединений и соединений, а также начальники учебных заведений специального назначения.

Сначала минутой молчания была почтена память общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь во имя независимости, суверенитета и территориальной целостности Азербайджана. На совещании были проанализированы меры, принятые подразделениями азербайджанской армии в связи с провокациями Армении на условной границе в целях обострения ситуации в регионе, а также сложившаяся оперативная обстановка. До сведения участников коллегии были доведены задачи, поставленные президентом Азербайджанской Республики, Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Ильхамом Алиевым перед азербайджанской армией. Руководящий состав министерства представил подробные доклады. Первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев выступил с обширным докладом о мерах, осуществленных в первом полугодии текущего года в направлении повышения оперативных возможностей войск и командно-управленческих способностей штабов, а также в инженерной, разведывательной и других областях, рассказал о положительных результатах реформ в области армейского строительства.

Проанализировав служебно-боевую деятельность армии, генерал-полковник К.Велиев отметил, что проведение международных и совместных учений с участием различных видов войск способствовало повышению уровня профессионализма военнослужащих. Затем заместитель министра обороны - генеральный директор Агиль Гурбанов доложил о проделанной за первые шесть месяцев текущего года работе в области обеспечения, оснащения войск новым вооружением и техникой, психологической подготовке личного состава и мерах, проводимых в военно-образовательной области. Гендиректор отметил, что в соответствии с распоряжениями главы государства в результате мер по повышению привлекательности сферы военного образования, в том числе благодаря просветительской работе, проводимой посредством 17 центров, созданных в 13 городах Азербайджана, количество обращений в специальные военно-учебные заведения, функционирующие при Национальном университете обороны, превысило 5500. Это открывает широкие возможности для отбора высококвалифицированных кандидатов, повышения количественных и качественных показателей комплектования войск на тактическом уровне, а также создания кадровых резервов. Заместитель министра обороны - командующий Сухопутными войсками генерал-лейтенант Хикмет Мирзоев доложил о мерах по повышению боеспособности подразделений и организации службы войск. Было сообщено о повышении интенсивности проведения занятий и учений с использованием современного вооружения и техники, высоком уровне организации боевого дежурства и о других служебно-боевых действиях в подразделениях. Выступивший на заседании заместитель министра обороны - исполняющий обязанности командующего ВВС генерал-лейтенант Намик Исламзаде подчеркнул, что в подразделениях ВВС особое внимание уделяется качественному ведению личным составом служебно-боевой деятельности в соответствии с годовым планом.