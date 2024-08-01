В Кыргызстане пригрозили выходом из ЕАЭС

Кыргызстан резко отреагировал на возможные ограничения работы мигрантов в России. Вице-премьер республики Эдиль Байсалов на своей странице в X написал, что Кыргызстан надеется, что возможные ограничения на работу мигрантов в России не распространятся на его граждан, в противном случае будет «очень сложно обосновать народу смысл участия в ЕАЭС».

«Мы исходим из того, что эти и другие обсуждаемые в Госдуме России поправки и ограничения не относятся к гражданам Кыргызстана. Согласно основополагающим принципам ЕАЭС, наши граждане обладают свободным и равноправным доступом к трудовому рынку. В случае какой-либо другой интерпретации и приравнивания наших граждан к мигрантам из третьих стран нам будет очень сложно обосновывать нашему народу смысл участия в ЕАЭС», — говорится в сообщении.

31 июля председатель «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов и его заместитель Яна Лантратова внесли в Госдуму законопроект, который запрещает мигрантам работать в сферах медицины и фармацевтики, а также школьного и дошкольного образования. В пояснительной записке авторы ссылаются на разницу образования и практики в российских и зарубежных учреждениях, отличия медицинских терминов от «бытового русского языка» и «низкий уровень личной ответственности» иностранцев. Что касается запрета на образовательную деятельность, в документе говорится, что «иностранные граждане не обладают необходимым опытом, ценностным и культурным багажом для передачи традиционных российских ценностей нашему подрастающему поколению».

Законопроект также предлагает установить запрет на трудоустройство мигрантов курьерами в случае, если зарплата превышает 100–120 тыс. руб. Авторы инициативы выступили за ограничения для иностранцев на оказание услуг по перевозке пассажиров из-за возможного неудовлетворительного уровня «знаний и навыков», а также за запрет на некоторые виды деятельности с доходом выше среднего и за приоритетное предоставление рабочих мест гражданам России. В пояснительной записке не уточнили, о каких еще видах деятельности идет речь.

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) — международная организация региональной экономической интеграции. Договор о ее создании был подписан 29 мая 2014 года и вступил в силу с 2015-го. Предшественником организации является Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС), существовавшее в 2001–2014 годах. В ЕАЭС входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия.