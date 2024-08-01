Израильские силовики проводят контртеррористическую операцию в районе города Тулькарм на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), отметив, что в этом районе ВВС нанесли удар по автомобилю с пятью вооруженными радикалами.

«ЦАХАЛ, ШАБАК (Служба общей безопасности) и полиция Израиля в настоящее время проводят контртеррористическую операцию в районе Тулькарма», - говорится в заявлении.

«Ранее израильские ВВС нанесли удар по пяти террористам в автомобиле в районе города Каффин (пригород Тулькарма), которые направлялись на совершение теракта», - сказали в пресс-службе.

Портал Ynet сообщил со ссылкой на источник в службах безопасности, что в отряд боевиков, который был уничтожен с воздуха возле Тулькарма, «входил высокопоставленный боевик движения ХАМАС».