Раскол между Нетаньяху и спецслужбами

Правительственная делегация Израиля во главе с главой ШАБАКа Роненом Баром направилась с визитом в Каир. Израильтяне проведут новый раунд переговоров с правительством Египта с целью активизации переговоров вокруг «сделки по заложникам» и ситуации на границе Газы и Египта в Рафахе.

По информации израильских СМИ, правительство Израиля раскололось в вопросе стратегии по урегулированию боевых действий в Газе. Между Нетаньяху, с одной стороны, и с ЦАХАЛ, и ШАБАК – с другой, имеются серьезные расхождения.

Силовики обвиняют премьер-министра в незаинтересованности в достижении результатов по делу заложников. А в свою очередь Нетаньяху упрекает глав спецслужб в нерешительности и слабости.