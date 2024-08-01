Джавад Шабири, автор haqqin.az 15:11

Несколько раньше Зариф, пользующийся в иранских элитах репутацией реформиста, был назначен главой Совета переходного правительства, то есть - отвечал за формирование нового кабинета. Что породило как в Иране, так и на Западе иллюзии о возвращении реформистов к власти, а значит – о смене курса Тегерана. Ликвидация Исмаила Хании этот вопрос вроде бы сделала неактуальным – но в действительности реформисты не собирались так уж много менять. И не потому, что решения такого порядка принимает исключительно верховный лидер Али Хаменеи, а потому что и сами иранские реформисты сегодня не готовы на решительные шаги в этой сфере. Юсуф Пезешкиан, сын нынешнего президента, заявил на днях, что главные цели Ирана — это не война с Израилем, а война с бедностью, неравенством и транжирством в правящих структурах Ирана. Казалось бы, все с настроениями иранских реформистских элит ясно, их настроенность на курс сближения с Западом очевиден, какие могут быть сомнения. Но – есть нюансы.

Главный из которых заключается в том, что и консерваторы, влияние которых в нынешних иранских элитах необычайно высоко, и реформисты, которые сегодня стремятся к политическому реваншу, расходятся только в одном – под чьим руководством должны происходить реформы в Иране. Ни в одном из лагерей нет сомнений в том, что они необходимы. Но вот вопрос о власти, о том, кто их возглавит, – остается камнем преткновения. Но каждый из представителей одного из конкурирующих между собой лагерей помнит об одном – реформы должны проходить таким образом, чтобы основные, если так можно выразиться – фундаментообразующие скрепы Исламской Республики остались в неприкосновенности. И неотъемлемое право нынешних элит, что консервативных, что реформистских, - оставаться в этом процессе у власти. А ожесточенные дискуссии, которые в Иране, кстати, ведутся вполне публично, и взаимные обвинения – это игра на публику. Которая должна создать у нее впечатление, что процессы обсуждения острых вопросов иранской политики – дело вполне обыденное. И каждый иранец может принять в этом участие, вплоть до выхода на улицу для демонстрации своей гражданской позиции. Другое дело, что это никак на иранскую политику, что внутреннюю, что внешнюю, не влияет. По принципиальным вопросам, вроде хиджаба или наращивания финансовой помощи своим региональным «прокси» в ущерб экономическим интересам – и с нулевой отдачей, власти никакого обсуждения стараются не допустить и даже на поднятие этих тем реагируют весьма жестко.

Но в целом картинка «плюрализма и свободы мнений» выглядит весьма убедительно – что иранские политические элиты вполне устраивает. Что в одном, что в другом лагере. А значит – пусть это продолжается и дальше, ведь «потрясением основ» и нахождению нынешних элит у власти такая ситуация ничуть не угрожает. Что тот же Зариф признает в недавно выпущенной им книге «Дерзость стойкости», в которой он освещает процесс работы Высшего совета национальной безопасности, ВСНБ, документирует межведомственное соперничество между правительственными бюрократиями Ирана и подчеркивает доминирующее положение Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в принятии решений по вопросам национальной безопасности. Что примечательно – в данной книге, достаточно уникальной, поскольку ВСНБ является одной из самых секретных организаций в Исламской Республике, а сведения о его деятельности в основном ограничиваются упоминаниями в дневниках бывшего президента Акбара Хашеми Рафсанджани и разрозненными рассказами иранских чиновников – Джавад Зариф не приводит ни одного свидетельства противостояния консерваторов и реформистов по принципиальным вопросам.