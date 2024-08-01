Взрыв на оборонном предприятии в Сербии

В Сербии, в одном из цехов оборонного предприятия «Крушик», произошел взрыв, пострадали семь человек. Об этом сообщает местный портал «Вечерне новости».

Согласно данным полиции города Валево, в цеху предприятия в момент взрыва находились 20 работников, из них семь обратились к врачам с различными травмами.

«Крушик» является одним из крупнейших предприятий оборонной промышленности Сербии, принадлежащей государству.

Похожий случай произошел 31 июля в Болгарии. Во время испытаний снаряда прогремел взрыв на оружейном заводе. Тогда обошлось без жертв, но предприятию был нанесен серьезный материальный ущерб.