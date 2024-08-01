КСИР рассказал, как был убит Исмаил Хания

Глава политбюро движения ХАМАС Исмаил Хания был убит «выстрелом снаряда малой дальности с боеголовкой массой около 7 килограммов», говорится в заявлении Корпуса стражей исламской революции.

В сообщении говорится, что убийство Хании было организовано Израилем при поддержке США. Иран отомстит за смерть Хании «в соответствующее время, в соответствующем месте и соответствующим образом», сообщает КСИР.