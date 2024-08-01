Граждан Азербайджана призывают как можно скорее покинуть Ливан

Учитывая стремительно меняющуюся ситуацию с безопасностью в регионе Ближнего Востока, гражданам Азербайджанской Республики рекомендуется без необходимости не посещать Ливанскую Республику, а гражданам, проживающим или посещающим эту страну, как можно скорее покинуть ее. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

В то же время граждан Азербайджанской Республики, находящихся в настоящее время в Ливане, просят соблюдать правила охраны и безопасности, не посещать места скопления людей.